В регионах Азербайджана пройдет фестиваль WUF13 в рамках проведения в стране 13-ой сессией Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом Report сообщили в Операционной компании WUF13 Азербайджана.

Программа фестиваля будет состоять из двух частей. В первой половине дня в городах проведения мероприятия будут организованы информационные сессии, посвященные WUF13. В 18:00, фестиваль продолжится общественными программами на открытом воздухе.

Открытие фестиваля состоится 28 апреля в Баку на площади Часовой башни, расположенной на территории Приморского бульвара.

Далее мероприятия пройдут: 29 апреля - в парке Göyərçin в Сумгайыте, 30 апреля - в парке Низами города Губа, 2 мая - в парке "Гала Хиябаны" в Лянкяране, 4 мая - в парке Гейдара Алиева в Габале, 5 мая - в парке Бахтияра Вагабзаде в Шеки, 6 мая - на площади Гейдара Алиева в Мингячевире, 8 мая - на площади имени Гейдара Алиева в Гяндже, и завершатся 10 мая на площади Победы в Ханкенди.

В рамках программ посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий аудитории будут представлены такие темы, как устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные городские решения и города будущего. Одновременно будет предоставлена информация об основной теме и идеях WUF13.

Отметим, что участие в данных мероприятиях является свободным.

Отметим, что WUF13 пройдет в Азербайджане 17-22 мая.