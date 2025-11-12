Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии самолета турецких ВВС доставлен в Турцию
- 12 ноября, 2025
- 22:41
Черный ящик военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules турецких ВВС, который 11 ноября потерпел крушение на территории Грузии, доставлен в Турцию.
Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Yeni Şafak.
