Gürcüstanda qəzaya uğrayan hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyəyə gətirilib
Region
- 12 noyabr, 2025
- 22:37
Noyabrın 11-də Gürcüstan ərazisində qəzaya uğrayan Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "C130" tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsinin qara qutusu bu ölkəyə gətirilib.
"Report" bu barədə "Yeni Şafak" qəzetinə istinadən xəbər verir.
MƏLUMAT YENİLƏNİR...
