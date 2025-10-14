Челик: Утверждения об угрозах Путина в адрес Турции не соответствуют действительности
В регионе
- 14 октября, 2025
- 18:47
Утверждения об угрозах президента России Владимира Путина в адрес Турции не соответствуют действительности.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом журналистам заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.
Он отметил, что это выдумка оппозиции: "Мы расцениваем это как слухи, которые никто в мире не воспринимает всерьез".
Последние новости
19:36
Пришедшие к власти на Мадагаскаре военные создадут переходные органы - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
19:29
Фото
В Самарканде прошла церемония открытия совместных учений "Единство-2025"Армия
19:23
Подготовлена карта Зангезурского коридораВнутренняя политика
19:22
Фото
На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСПБизнес
19:17
В Баку доля такси с 8-летним сроком эксплуатации составляет 67%Инфраструктура
19:12
AYNA прокомментировало решение Кабмина относительно таксиИнфраструктура
18:58
Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему ВостокуВнешняя политика
18:56
Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%Финансы
18:48