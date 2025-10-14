Челик: Утверждения об угрозах Путина в адрес Турции не соответствуют действительности

Утверждения об угрозах президента России Владимира Путина в адрес Турции не соответствуют действительности.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом журналистам заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Он отметил, что это выдумка оппозиции: "Мы расцениваем это как слухи, которые никто в мире не воспринимает всерьез".