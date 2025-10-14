Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Челик: Утверждения об угрозах Путина в адрес Турции не соответствуют действительности

    В регионе
    • 14 октября, 2025
    • 18:47
    Челик: Утверждения об угрозах Путина в адрес Турции не соответствуют действительности

    Утверждения об угрозах президента России Владимира Путина в адрес Турции не соответствуют действительности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом журналистам заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

    Он отметил, что это выдумка оппозиции: "Мы расцениваем это как слухи, которые никто в мире не воспринимает всерьез".

    AKP sözçüsü: Putinin Türkiyəni təhdid etməsi barədə iddialar həqiqətə uyğun deyil

