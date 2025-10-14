İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    AKP sözçüsü: Putinin Türkiyəni təhdid etməsi barədə iddialar həqiqətə uyğun deyil

    Region
    • 14 oktyabr, 2025
    • 18:26
    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Türkiyəni təhdid etməsi barədə iddialar həqiqətə uyğun deyil.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sözçüsü Ömer Çelik jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, bildirib ki, bu, müxalifətin uydurmasıdır: "Dedi-qodu kimi qiymətləndirə biləcəyimiz, dünyada da kimsənin ciddi qəbul etmədiyi fikirlərdir".

