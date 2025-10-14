AKP sözçüsü: Putinin Türkiyəni təhdid etməsi barədə iddialar həqiqətə uyğun deyil
Region
- 14 oktyabr, 2025
- 18:26
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Türkiyəni təhdid etməsi barədə iddialar həqiqətə uyğun deyil.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sözçüsü Ömer Çelik jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, bildirib ki, bu, müxalifətin uydurmasıdır: "Dedi-qodu kimi qiymətləndirə biləcəyimiz, dünyada da kimsənin ciddi qəbul etmədiyi fikirlərdir".
Son xəbərlər
18:26
AKP sözçüsü: Putinin Türkiyəni təhdid etməsi barədə iddialar həqiqətə uyğun deyilRegion
18:26
AYNA Nazirlər Kabinetinin taksilərə dair qərarını şərh edibİnfrastruktur
18:21
Bakıda 25 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİBİnfrastruktur
18:17
IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçiribMaliyyə
18:11
IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyirMaliyyə
18:10
Foto
Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunubHərbi
18:09
Madaqaskar hərbçiləri hakimiyyəti öz əllərinə aldıqlarını bildiriblər - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
18:05
"Bank of Baku" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
17:56
Foto