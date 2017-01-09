Чавушоглу: Турецко-российский диалог по Сирии важен для стабильности региона

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Взаимодействие России и Турции по урегулированию сирийского кризиса очень важно для стабилизации ситуации во всем регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая перед иностранными послами в Анкаре.

"Наше взаимодействие с Россией в Сирии продемонстрировало, насколько оно важно для стабилизации ситуации во всем регионе. Россия является нашим ключевым партнером в экономике – в туризме, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. Мы усиленно развиваем и укрепляем наши отношения не только в экономике, но и в политике… Наш диалог с Россией, включая борьбу с терроризмом, очень помогает в позитивном решении очень многих животрепещущих вопросов", — сказал М.Чавушоглу.

По словам министра, вместе с тем Анкара продолжает оказывать "решительную поддержку территориальной целостности Украины и Грузии" и не признаёт присоединение Крыма к России.