Чавушоглу: После победы Азербайджана в Карабахе появилась возможность для мира на Южном Кавказе

«После победы Азербайджана в Карабахе появилась возможность установления мира на Южном Кавказе. Переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении продолжаются».

"После победы Азербайджана в Карабахе появилась возможность установления мира на Южном Кавказе. Переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении продолжаются".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу на встрече со своим французским коллегой Катрин Колонна.

Турецкий дипломат также призвал Колонну принять все необходимые меры для обеспечения безопасности мечетей и объединений турецкой и мусульманской общин во Франции.

"Рассчитываем, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности мечетей и объединений турецкой и мусульманской общин Франции", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.