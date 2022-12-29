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Чавушоглу планирует провести в ближайшее время переговоры с Лавровым

Чавушоглу планирует провести в ближайшее время переговоры с Лавровым Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в четверг о планах провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
В регионе
29 декабря 2022 г. 11:14
Чавушоглу планирует провести в ближайшее время переговоры с Лавровым

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в четверг о планах провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В Москве вчера состоялась встреча министров обороны Турции и Сирии. В ближайшее время я планирую провести переговоры с [Сергеем] Лавровым", - сказал глава турецкого МИД журналистам.

В Москве 28 декабря впервые за 11 лет встретились главы оборонных ведомств Турции и Сирии. Встреча прошла в трехстороннем формате с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу. По ее итогам решено продолжить контакты в этом формате.

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Версия на английском языке Cavusoglu, Lavrov to meet soon
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Rusiya XİN başçıları yaxın vaxtlarda görüşəcək

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