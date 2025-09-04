Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    МИД Казахстана опроверг новость о задержании главы ведомства Мурата Нуртлеу - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 04 сентября, 2025
    • 14:28
    МИД Казахстана опроверг новость о задержании главы ведомства Мурата Нуртлеу - ОБНОВЛЕНО

    МИД Казахстана также опроверг новость о задержании вице-премьера, министра иностранных дел страны Мурата Нуртлеу.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    "Новость о задержании Министра иностранных дел РК не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны", - сказал Смадияров.

    Центр по борьбе с дезинформацией Казахстана опроверг информацию о задержании вице-премьера, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию ведомства в соцсетях.

    "Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан сообщает, что информация, распространяемая на ресурсах Гульнар Бажкеновой ("Orda" и "Bazhkenova vs.") о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

    Отметим, что ранее ряд казахстанских СМИ сообщили о якобы задержании главы МИД и ряда других высокопоставленных чиновников и бизнесмена Гаджи Гаджиева.

    Казахстан Центр по борьбе с дезинформацией Мурат Нуртлеу задержание опровержение
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qazaxıstan XİN nazir Murat Nurtleunun saxlanılması xəbərini təkzib edib - YENİLƏNİB
    Английская версия Английская версия
    Kazakh Foreign Ministry dismisses reports of FM Murat Nurtleu's detention

