МИД Казахстана опроверг новость о задержании главы ведомства Мурата Нуртлеу - ОБНОВЛЕНО
- 04 сентября, 2025
- 14:28
МИД Казахстана также опроверг новость о задержании вице-премьера, министра иностранных дел страны Мурата Нуртлеу.
Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Новость о задержании Министра иностранных дел РК не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны", - сказал Смадияров.
Центр по борьбе с дезинформацией Казахстана опроверг информацию о задержании вице-премьера, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию ведомства в соцсетях.
"Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан сообщает, что информация, распространяемая на ресурсах Гульнар Бажкеновой ("Orda" и "Bazhkenova vs.") о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее ряд казахстанских СМИ сообщили о якобы задержании главы МИД и ряда других высокопоставленных чиновников и бизнесмена Гаджи Гаджиева.