İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Qazaxıstan XİN nazir Murat Nurtleunun saxlanılması xəbərini təkzib edib - YENİLƏNİB

    Region
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:35
    Qazaxıstan XİN nazir Murat Nurtleunun saxlanılması xəbərini təkzib edib - YENİLƏNİB

    Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) baş nazirin müavini, xarici işlər naziri Murat Nurtleunun guya saxlanılması ilə bağlı yayılan xəbəri təkzib edib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu barədə XİN-in rəsmi nümayəndəsi Aybek Smadiyarov bildirib.

    "Qazaxıstan Respublikasının xarici işlər nazirinin saxlanılması xəbəri həqiqətə uyğun deyil. Bunu jurnalist etikasının və ölkəmizin mövcud qanunvericiliyinin pozulması kimi qiymətləndiririk", - o qeyd edib.

    Qazaxıstanın Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi baş nazirin müavini, xarici işlər naziri Murat Nurtleunun saxlanılması barədə məlumatı təkzib edib.

    Bu barədə "Report" qurumun sosial şəbəkələrdəki məlumatına istinadən xəbər verir.

    "Qazaxıstan Respublikası Prezidenti yanında Mərkəzi Kommunikasiyalar Xidmətinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi bildirir ki, Gülnar Bajkenovaya məxsus resurslarda ("Orda" və "Bajkenova vs.") Qazaxıstan Respublikasının xarici işlər naziri Murat Nurtleu və iş adamı Hacı Hacıyevin guya saxlanılması barədə yayılan məlumat həqiqətə uyğun deyil", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl bir sıra Qazaxıstan KİV-i xarici işlər nazirinin, bəzi digər yüksək vəzifəli məmurların və iş adamı Hacı Hacıyevin guya saxlanılması barədə məlumat yaymışdı.

    Qazaxıstan XİN
    Rus Versiası Rus Versiası
    МИД Казахстана опроверг новость о задержании главы ведомства Мурата Нуртлеу - ОБНОВЛЕНО
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Kazakh Foreign Ministry dismisses reports of FM Murat Nurtleu's detention

    Son xəbərlər

    15:15

    Bill Pouçer: "Rəqəmsal şirkətlər qlobal ÜDM-nin 14 trilyon dollarını təmin edir"

    İKT
    15:14

    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər"

    İKT
    15:12

    DSK: Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın və keçi-qoyunların sayı ən aşağı həddə düşüb

    ASK
    15:09

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Yeni mövsümdə hədəf ən güclü 8 komanda arasında yer almaqdır"

    Komanda
    15:05
    Foto

    Qubada "Hüquq və Dövlət" Könüllülər Düşərgəsi təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    15:04

    Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

    Elm və təhsil
    15:01

    "ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    İKT
    14:58

    Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edib

    Maliyyə
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirməyə cəhd göstərən qaçaqmalçılar saxlanılıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti