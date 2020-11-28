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Бывший армянский министр рассказал об угрозе дефицита хлеба

Бывший армянский министр рассказал об угрозе дефицита хлеба В ближайшем будущем в Армении возникнут серьезные проблемы с продовольственной безопасностью, включая дефицит хлеба и рост цен на продукты питания
В регионе
28 ноября 2020 г. 06:35
Бывший армянский министр рассказал об угрозе дефицита хлеба
Артур Хачатрян

В ближайшем будущем в Армении возникнут серьезные проблемы с продовольственной безопасностью, включая дефицит хлеба и рост цен на продукты питания.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил экс-министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян.

По словам Хачатряна, Армения ежегодно производит около 200 тыс. тонн зерна, в то время как на возвращенных Азербайджаном оккупированных территориях производилось 150 тыс. тонн зерна.

"Мы потеряли 75% зерна, производимого в Армении. Армения ежегодно импортирует около 250 тыс. тонн зерна. Дефицит придется восполнять закупками за границей. Учитывая, что курс доллара продолжит расти, то у нас возникнет проблема с наличием хлеба и ценой на него", - отметил он.

"Не стоит забывать и об ограничениях в связи с коронавирусом на вывоз зерна из основных стран-экспортеров. А если вырастет цена на хлеб, то цены вырастут на все.

К сожалению, стратегии продовольственной безопасности у нас нет. Республика Армения со дня обретения независимости не занималась сельским хозяйством.

В последние два года хозяйства, которые производили большую часть сельхозпродукции, не участвовали в программах господдержки. Армения, будучи аграрной страной, сегодня даже не имеет Министерства сельского хозяйства. Это абсурд. Кроме того, развитие сельского хозяйства неотделимо от территориального развития. Эта политика тоже не ведется",- добавил экс-министр.

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