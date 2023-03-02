Бывших глав генштаба и министров обороны Армении вызовут в Комиссию по 44-дневной войне

В Армении Следственная комиссия, изучающая обстоятельства 44-дневной войны, собирается пригласить на разбирательства бывших начальников Генштаба страны.

В Армении Следственная комиссия, изучающая обстоятельства 44-дневной войны, собирается пригласить на разбирательства бывших начальников Генштаба страны.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд".

"В комиссию должен явиться обвиняемый по делу о бракованных снарядах Артак Давтян, а также Оник Гаспарян (бывший глава ГШ)", - говорится в сообщении комиссии.

По данным издания, следом за экс-начальниками Генштаба состоится беседа с министром обороны. Обсуждалась также возможность беседы с экс-министром обороны Давидом Тонояном, который на данный момент находится под арестом по делу о бракованных снарядах.

"Было решено, что члены комиссии отправятся в следственный изолятор "Ереван-Кентрон", более известный как "подвал КГБ", хотя следователь запретил любые свидания", - отмечает издание.

Комиссия была сформирована почти год назад и возглавила ее глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, но первое заседание прошло совсем недавно. Члены комиссии выслушали доводы нынешнего начальника Генштаба Эдварда Асряна, который занимал должность глава оперативного управления.

"В ближайшее время в регламент НС будет внесено изменение, согласно которому неявка в комиссию повлечет ответственность", - пишет газета.