Британская разведка: ВС РФ могут попытаться перехватывать коммерческие суда в Черном море

Российская сторона может попытаться перехватывать коммерческие суда в Черном море после срыва "зерновой сделки".

Российская сторона может попытаться перехватывать коммерческие суда в Черном море после срыва "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на BBC, это следует из ежедневной сводки военной разведки Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что черноморская зерновая инициатива сдерживала возникновение боевых действий в Черном море, однако теперь "существует потенциал для роста интенсивности и масштаба насилия в этом регионе".

Сообщается, что современный корвет "Сергей Котов" был переброшен в южную часть Черного моря, чтобы патрулировать судоходный путь между Босфором и Одессой.

"Есть реальная возможность, что этот корабль войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, с точки зрения России, могут направляться в Украину", - говорится в публикации.

Накануне Минобороны России утверждало, что "Сергей Котов" подвергся нападению.

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", - говорилось в сообщении.