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Бозумбаев: Россия и Азербайджан не будут допущены к криминалистическому расследованию авиакатастрофы

Бозумбаев: Россия и Азербайджан не будут допущены к криминалистическому расследованию авиакатастрофы Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию согласно УПК РК.
В регионе
26 декабря 2024 г. 20:03
Бозумбаев: Россия и Азербайджан не будут допущены к криминалистическому расследованию авиакатастрофы

Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию согласно УПК РК.

Как передает Report, об этом заявил Канат Бозумбаев на брифинге в Актау.

"Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию, но к расследованию авиапроисшествия будут допущены", - сказал он.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

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