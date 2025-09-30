Босфор перекрыли в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна

Пролив Босфор временно перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

Отказ двигателя произошел у 98-метрового грузового судна, которое двигалось и порта Бандырма в РФ.

Инцидент произошел в районе Умурьери, в 8 км от зоны выхода в Черное море. Береговая охрана направила к судну катера и буксиры. После отвода судна с маршрута транзита судов движение в проливе возобновится.