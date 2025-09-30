Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Босфор перекрыли в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 10:04
    Босфор перекрыли в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна

    Пролив Босфор временно перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна.

    Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

    Отказ двигателя произошел у 98-метрового грузового судна, которое двигалось и порта Бандырма в РФ.

    Инцидент произошел в районе Умурьери, в 8 км от зоны выхода в Черное море. Береговая охрана направила к судну катера и буксиры. После отвода судна с маршрута транзита судов движение в проливе возобновится.

    Пролив Босфор Турция инцидент
    Bosfor boğazı hər iki istiqamətdə bağlanıb

