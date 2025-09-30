Босфор перекрыли в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 10:04
Пролив Босфор временно перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна.
Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.
Отказ двигателя произошел у 98-метрового грузового судна, которое двигалось и порта Бандырма в РФ.
Инцидент произошел в районе Умурьери, в 8 км от зоны выхода в Черное море. Береговая охрана направила к судну катера и буксиры. После отвода судна с маршрута транзита судов движение в проливе возобновится.
Последние новости
10:36
Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млнАПК
10:35
Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу АзербайджанаПроисшествия
10:32
В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:30
Фото
Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
10:29
За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млнИКТ
10:29
Фото
В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форумМедиа
10:28
Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млнАПК
10:27
Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повесткиЭнергетика
10:21