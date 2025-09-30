İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Bosfor boğazı hər iki istiqamətdə bağlanıb

    • 30 sentyabr, 2025
    Bosfor boğazı hər iki istiqamətdə bağlanıb

    Rusiyaya gedən gəmidə yaranmış nasazlıq səbəbindən Bosfor boğazı hər iki istiqamətdə müvəqqəti olaraq bağlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.

    Bandırma limanından Rusiyaya gedən 98 metrlik yük gəmisinin mühərriki sıradan çıxıb.

    Hadisə Umuryeri bölgəsində, Qara dənizə çıxış zonasından 8 km məsafədə baş verib. Sahil mühafizəsi gəminin çıxarılması üçün kater və yedək gəmiləri göndərib. Gəmi tranzit marşrutundan çıxarıldıqdan sonra boğazda hərəkət bərpa olunacaq.

