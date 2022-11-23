Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России

Власти Турции предоставили данные, которые говорят об отсутствии обхода санкций ЕС против России.
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"Я общался с моим коллегой, министром Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию. Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию", - сказал он.
Отметим, что в рамках девятого пакета санкций Евросоюза в отношении России планируется расширить список лиц, попавших под ограничительные меры.