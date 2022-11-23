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Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России

Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России Власти Турции предоставили данные, которые говорят об отсутствии обхода санкций ЕС против России.
В регионе
23 ноября 2022 г. 00:06
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России

Власти Турции предоставили данные, которые говорят об отсутствии обхода санкций ЕС против России.

Как передает Report, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге.

"Я общался с моим коллегой, министром Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию. Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию", - сказал он.

Отметим, что в рамках девятого пакета санкций Евросоюза в отношении России планируется расширить список лиц, попавших под ограничительные меры.

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