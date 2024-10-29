Боррель: Комитет ЕС по политике и безопасности обсудит итоги выборов в Грузии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о созыве заседания Комитета по политике и безопасности, где будут обсуждаться итоги парламентских выборов в Грузии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о созыве заседания Комитета по политике и безопасности, где будут обсуждаться итоги парламентских выборов в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Борреля.

"Я также включил этот вопрос в повестку дня ноябрьского Совета (ЕС) по иностранным делам", - сказано в заявлении.

По его словам, Грузия является страной-кандидатом в ЕС, поэтому должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям.

Отметим, что парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков.