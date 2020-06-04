В больницах Армении не хватает мест для заболевших COVID-19

Медучреждения Армении не справляются с приемом всех нуждающихся больных с COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация у нас ухудшается. Медучреждения уже находятся в таком состоянии, при котором мы не можем вовремя госпитализировать всех нуждающихся", — заявил он в ходе онлайн-обращения.

По его словам, в стране находятся приблизительно 20 тыс. человек, не подозревающих о том, что они заражены коронавирусом. Он призвал граждан строго следовать правилам безопасности.