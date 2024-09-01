В Минюст Грузии подали заявки более 320 НПО для регистрации на основе закона "об иноагентах"

Более 320 неправительственных организаций (НПО) подали заявку в Минюст Грузии для регистрации в соответствии с законом об "иноагентах".

Более 320 неправительственных организаций (НПО) подали заявку в Минюст Грузии для регистрации в соответствии с законом об "иноагентах".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила первый замминистра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили.

"В обществе распространяется вводящая в заблуждение информация, будто закон соблюдает только 1% НПО. В ответ могу сказать, что по их же математике, по их же логике, наоборот, меньше 1% заявляют о неподчинении закону. Давайте прекратим манипуляции", - сказала она.

НПО должны зарегистрироваться в реестре прозрачности иностранного влияния до 2 сентября. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тыс. лари (9,2 тыс. долларов).