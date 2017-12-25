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    Более 20 иностранцев задержаны в Стамбуле по подозрению в связях с ИГ

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле по меньшей мере 22 человек, которых подозревают в причастности к террористической группировке ИГ. 

    Как сообщает Report, об этом пишет газета Milliyet.

    По ее данным, спецоперация проводилась по семи разным адресам в двух районах Стамбула.

    Издание отмечает, что все задержанные являются гражданами других стран. У них были обнаружены пропагандистская литература и документы о деятельности ИГ.

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