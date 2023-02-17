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Более 150 человек задержаны в Турции по подозрению в мародерстве

Более 150 человек задержаны в Турции по подозрению в мародерстве Более 150 человек задержаны по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясения.
В регионе
17 февраля 2023 г. 16:55
Более 150 человек задержаны в Турции по подозрению в мародерстве

Более 150 человек задержаны по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщает Haberturk со ссылкой на Министерство юстиции Турции.

"По делам о краже, мародерстве и квалифицированном мошенничестве в регионе задержаны 152 подозреваемых", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе расследования было арестовано 83 подозреваемых подрядчиков, занятых в строительстве и ремонте обрушившихся при землетрясении зданий, пишет издание.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло несколько разрушительных землетрясений. По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, жертвами трагедии стали 38 044 человека.

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Версия на английском языке Over 150 nabbed in Türkiye on suspicion of looting

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