Более 150 человек задержаны в Турции по подозрению в мародерстве

Более 150 человек задержаны по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясения.

Более 150 человек задержаны по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщает Haberturk со ссылкой на Министерство юстиции Турции.

"По делам о краже, мародерстве и квалифицированном мошенничестве в регионе задержаны 152 подозреваемых", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе расследования было арестовано 83 подозреваемых подрядчиков, занятых в строительстве и ремонте обрушившихся при землетрясении зданий, пишет издание.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло несколько разрушительных землетрясений. По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, жертвами трагедии стали 38 044 человека.