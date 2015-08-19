Боевики похитили четырех судей на севере Афганистана

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ По меньше мере четверо судей, в числе которых глава апелляционного суда страны, были похищены боевиками на севере Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местной полиции Амануддин Аман.

Инцидент произошел во вторник в 350 км к северу от столицы Афганистана Кабула. По словам Амана, вооруженное нападение на машину судей, двигавшихся по трассе, соединяющей провинции Сари-Пуль и Джаузджан, предположительно, совершили боевики радикальной группировки "Талибан".

Аман добавил, что в числе похищенных — глава апелляционного суда страны Каиз Мирваис. Судьба и местонахождение похищенных остается неизвестным.