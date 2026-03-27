Бочорошвили: Грузия готова возобновить стратегическое партнерство с США

Представитель Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США Питер Андреоли в рамках своего рабочего визита в Тбилиси обсудил с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили роль Соединенных Штатов на Южном Кавказе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.

Андреоли и Бочорошвили также обсудили текущие процессы в регионе, актуальные вопросы сотрудничества между Грузией и США.

Основное внимание было уделено Среднему коридору и роли Грузии как регионального связующего звена и транспортного узла.

Кроме того, обсуждалась решительная поддержка США суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Отмечается, что Бочорошвили в очередной раз подтвердила желание и готовность грузинской стороны перезагрузить отношения с США и возобновить стратегическое партнерство.