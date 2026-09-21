Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Бочоришвили: На полях ГА ООН мы обсудим важные региональные вопросы

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 20:53
    Бочоришвили: На полях ГА ООН мы обсудим важные региональные вопросы

    В рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Нью-Йорк предусмотрено обсуждение на высоком уровне важных для страны и всего Южного Кавказа вопросов.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала журналистам министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили.

    По ее словам, грузинский премьер проведет ряд двусторонних встреч с коллегами в рамках Генеральной Ассамблеи ООН:

    "У нас будет возможность обсудить важные для Грузии и всего региона вопросы на самом высоком уровне".

    Министр добавила, что также запланировано участие Кобахидзе в мероприятии, организованном Европейским союзом.

    Отметим, что с 22 по 28 сентября 2026 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке запланированы общие прения 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Мака Бочоришвили Грузия Южный Кавказ
    Maka Boçorişvili: BMT Baş Assambleyası çərçivəsində region üçün vacib məsələləri müzakirə edəcəyik
    Georgia's PM Kobakhidze to discuss key issues during New York visit

    Последние новости

    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    Лента новостей