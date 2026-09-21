Бочоришвили: На полях ГА ООН мы обсудим важные региональные вопросы

В рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Нью-Йорк предусмотрено обсуждение на высоком уровне важных для страны и всего Южного Кавказа вопросов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала журналистам министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили.

По ее словам, грузинский премьер проведет ряд двусторонних встреч с коллегами в рамках Генеральной Ассамблеи ООН:

"У нас будет возможность обсудить важные для Грузии и всего региона вопросы на самом высоком уровне".

Министр добавила, что также запланировано участие Кобахидзе в мероприятии, организованном Европейским союзом.

Отметим, что с 22 по 28 сентября 2026 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке запланированы общие прения 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.