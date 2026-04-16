Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии, чтобы усилить свою роль как важного звена Среднего коридора.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"Это регион, который вступает в новый этап развития, и отношения с ним имеют очень важное значение. Одним из наших приоритетных направлений является укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии, чтобы мы могли достойно выполнять свою функцию важного звена в Среднем коридоре", - подчеркнула министр.

Бочоришвили добавила, что для Грузии особое значение, прежде всего, имеют отношения с ближайшими соседями. В этом контексте она отметила, что связи с Турцией, Азербайджаном и Арменией находятся на высоком стратегическом уровне.

По словам министра, после отношений с этими странами более широкий формат регионального сотрудничества для Тбилиси охватывает Центральную Азию.