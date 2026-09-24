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    Бочоришвили: Грузия готова председательствовать в ОБСЕ в 2027 году

    В регионе
    • 24 сентября, 2026
    • 10:23
    Бочоришвили: Грузия готова председательствовать в ОБСЕ в 2027 году

    Грузия заинтересована в председательстве в ОБСЕ в 2027 году и готова сотрудничать со всеми государствами-членами организации.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на приеме для представителей государств-членов ОБСЕ, организованном в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    М.Бочоришвили отметила, что Грузия выдвинула свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2027 году и рассчитывает на поддержку государств-членов организации.

    Министр заявила, что вопросы безопасности в Европе сталкиваются с серьезными вызовами, подчеркнув, что в таких условиях возрастает значение диалога и сотрудничества. По ее словам, уважение суверенитета, диалог, мирное урегулирование конфликтов, соблюдение международного права и норм, а также выполнение взятых на себя обязательств являются основой безопасности.

    Мака Бочоришвили Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная Ассамблея ООН
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