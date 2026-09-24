Бочоришвили: Грузия готова председательствовать в ОБСЕ в 2027 году

Грузия заинтересована в председательстве в ОБСЕ в 2027 году и готова сотрудничать со всеми государствами-членами организации.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на приеме для представителей государств-членов ОБСЕ, организованном в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

М.Бочоришвили отметила, что Грузия выдвинула свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2027 году и рассчитывает на поддержку государств-членов организации.

Министр заявила, что вопросы безопасности в Европе сталкиваются с серьезными вызовами, подчеркнув, что в таких условиях возрастает значение диалога и сотрудничества. По ее словам, уважение суверенитета, диалог, мирное урегулирование конфликтов, соблюдение международного права и норм, а также выполнение взятых на себя обязательств являются основой безопасности.