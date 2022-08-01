Bloomberg составил список наиболее обедневших российских миллиардеров

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 60,25 млрд долларов с начала 2022 года. Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние на 1 августа 2022 года сократилось на 8,2 млрд долларов и составило 20,6 млрд доллар

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 60,25 млрд долларов с начала 2022 года. Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние на 1 августа 2022 года сократилось на 8,2 млрд долларов и составило 20,6 млрд долларов, возглавил список наиболее обедневших российских миллиардеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из материалов агентства Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон потерял 5,73 млрд долларов, его состояние сократилось до 26,7 млрд долларов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин обеднел на 5,5 млрд долларов, его состояние составило 22,5 млрд долларов.

Также в списке богатейших предпринимателей России, чье состояние уменьшилось, оказался бизнесмен, владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние с начала года сократилось на 894 млн долларов и сейчас составляет 20,4 млрд долларов. Экс-президент "Лукойла" Вагит Алекперов потерял 3,92 млрд долларов, на начало 2022 года его состояние оценивается в 17,8 млрд долларов.