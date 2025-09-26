Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Bloomberg: В Москве назвали нарушение границы стран НАТО ответом на удары Киева по Крыму

    Послы Великобритании, Франции и Германии на негласной встрече в Москве выразили свою обеспокоенность вторжением трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, однако российская сторона назвала это ответом на удары Киева по Крыму.

    Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Европейские дипломаты за закрытыми дверями предупредили Кремль, что если российские самолеты снова нарушат границы НАТО, альянс готов действовать жестко, в том числе сбивать самолеты.

    Встреча в Москве "оказалась напряженной", представители Великобритании, Франции и Германии выразили протест по поводу инцидента с тремя МиГ-31 в небе над Эстонией. По их оценке, это было не случайное происшествие, а сознательная провокация по приказу российского командования.

    Однако, как утверждают собеседники агентства, во время переговоров в Москве российский дипломат прямо заявил европейцам, что подобные вторжения - это ответ на атаки Украины по Крыму. Кремль считает, что такие удары невозможны без помощи НАТО, а значит, фактически уже идет конфронтация России и европейских стран.

    По словам источников, российские представители вели подробные записи встречи, что дало понять: доклад о позиции НАТО пойдет напрямую вверх по командной цепочке.

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц подтвердил факт встречи и сообщил, что согласовывает шаги с Парижем, Лондоном и Варшавой, принимая "все необходимые меры". В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон уклонился от прямого ответа, какие именно шаги предпримет НАТО в случае новых воздушных вторжений.

    Ранее сообщалось, что 24 сентября в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски обнаружили четыре российских военных самолета, для сопровождения которых были подняты в небо 4 истребителя F-16. На прошлой неделе три военных самолета России МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что спровоцировало дискуссию в рамках НАТО о том, каким должен быть ответ на подобные инциденты.

    Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.

