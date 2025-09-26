İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    "Bloomberg": Moskva NATO ölkələrinin sərhədlərinin pozulmasını Kiyevin Krıma hücumlarına cavab adlandırıb

    • 26 sentyabr, 2025
    • 08:50
    Bloomberg: Moskva NATO ölkələrinin sərhədlərinin pozulmasını Kiyevin Krıma hücumlarına cavab adlandırıb

    Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya səfirləri Moskvada keçirilən gizli iclasda üç Rusiya qırıcısının Estoniya hava məkanına daxil olmasından narahat olduqlarını bildiriblər. Lakin Rusiya tərəfi bunu Kiyevin Krıma endirdiyi zərbələrə cavab adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Avropalı diplomatlar bağlı qapılar arxasında Kremlə xəbərdarlıq ediblər ki, Rusiya təyyarələri yenidən NATO sərhədlərini pozarsa, alyans təyyarələri vurmaq da daxil olmaqla sərt tədbirlər görməyə hazırdır. Moskvada keçirilən görüş gərgin keçib, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya nümayəndələri Estoniya səmasında üç MiQ-31 təyyarəsi ilə insidentə etiraz ediblər.

    Onların qiymətləndirməsinə görə, bu, təsadüfi deyil, Rusiya komandanlığının əmri ilə qəsdən törədilmiş təxribatdır. Lakin agentliyin mənbələrinə görə, Moskvada danışıqlar zamanı rusiyalı diplomat avropalılara birbaşa bildirib ki, bu cür müdaxilələr Ukraynanın Krıma hücumlarına cavabdır.

    Kreml hesab edir ki, NATO-nun yardımı olmadan belə zərbələr mümkün deyil, yəni artıq Rusiya ilə Avropa ölkələri arasında qarşıdurma gedir. Mənbələrin bildirdiyinə görə, Rusiya nümayəndələri görüşün ətraflı qeydlərini aparıblar ki, bu da NATO-nun mövqeyinə dair hesabatın birbaşa komandanlıq zəncirindən yuxarıya ötürüləcəyini göstərir.

    Almaniya kansleri Fridrix Merts görüşü təsdiqləyib və Paris, London və Varşava ilə addımları koordinasiya etdiyini, bütün lazımi tədbirləri gördüyünü bildirib. Eyni zamanda, Fransa prezidenti Emmanuel Makron NATO-nun növbəti hava müdaxiləsi halında hansı addımları atacağına birbaşa cavab verməkdən yayınıb.

