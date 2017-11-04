Бизенсмен в Армении не уплатил $90 тыс налогов - спрятался за зицпредседателями

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Генеральной прокуратуре Армении возбудили дело об уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Как передает Report, об этом сообщили news.am в Генпрокуратуре.

По информации, в рамках оперативно-розыскных мероприятий Комитета госдоходов Армении, выяснилось, что летом 2017 г житель Еревана М. М. открыл две компании на имя жителей Абовяна и Ванадзора. После этого, используя счета-фактуры с ложными данными, импортировал из России товары, которые реализовал, но документы в налоговую службу не представил.

Выяснилось, что М. М. скрыл оборот в 134,6 млн драмов (около $280 тыс), из которых подлежит уплате 43 млн драмов НДС и налога на прибыль.

Возбуждено уголовное дело.