    • 04 сентября, 2025
    • 15:02
    Бишкек и Ереван в начале 2026 года проведут заседание МПК

    Второе заседание кыргызско-армянской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству планируется провести в Бишкеке в начале 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, об этом сообщили на встрече председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

    В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Симонян отметил важность установления прямого авиасообщения между странами, развития потенциала в сфере инноваций и технологий, а также организации взаимных Дней культуры.

    Стороны согласились активизировать взаимную торговлю, расширять культурно-гуманитарное сотрудничество и укреплять взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

