    Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу

    • 19 апреля, 2026
    • 11:47
    Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу

    Проект нефтепровода Басра - Джейхан может стать стратегической альтернативой Ормузскому проливу, который стал уязвим из-за нарастающей геополитической напряженности вокруг Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил газете Hürriyet глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

    Он указывает, что нестабильная обстановка в районе Ормузского пролива заставляет участников рынка искать иные пути доставки нефти. По его мнению, иракско-турецкий проект способен одновременно гарантировать Багдаду стабильный экспортный канал, усилить позиции Анкары в качестве энергетического хаба и укрепить энергобезопасность европейских стран.

    "После завершения войны Ближний Восток уже не будет прежним. Произойдут серьезные изменения в политике, экономике и безопасности региона. Люди начнут искать альтернативы Ормузскому проливу. Думаю, что нефтепровод Басра - Джейхан может стать чрезвычайно привлекательным проектом первостепенной важности для Ирака, Турции, региональной энергетической безопасности и особенно для Европы", - сказал он.

    Бирол отметил, что месторождение в провинции Басра на юге Ирака считается одним из крупнейших в мире с запасами нефти в 90 млрд кубометров.

    Проект строительства нефтепровода из Басры в Турции рассматривают в контексте логистического проекта "Путь развития" по соединению нефтяных месторождений Ирака с турецким средиземноморским портом Джейхан для экспорта нефти в обход Ормузского пролива. По нему, согласно расчетам, возможна транспортировка до 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

    Последние новости

    12:11

    Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

    Kультурная политика
    11:47

    Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу

    В регионе
    11:32

    В ДТП в Масаллы погиб человек

    Происшествия
    11:23

    В Баку усилился ветер, в ряде районов страны наблюдается туман

    Экология
    11:07

    Число погибших при взрыве на электростанции в Индии достигло 24

    Другие страны
    11:02

    Мухтар Бабаев встретился с председателем COP31

    Экология
    10:56
    Фото

    Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала

    Индивидуальные
    10:47

    ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    10:41

    При ударе дрона по автомобилю в Херсоне один человек погиб, двое ранены

    Другие страны
    Лента новостей