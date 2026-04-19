Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу

Проект нефтепровода Басра - Джейхан может стать стратегической альтернативой Ормузскому проливу, который стал уязвим из-за нарастающей геополитической напряженности вокруг Ирана.

Как передает Report, об этом заявил газете Hürriyet глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

Он указывает, что нестабильная обстановка в районе Ормузского пролива заставляет участников рынка искать иные пути доставки нефти. По его мнению, иракско-турецкий проект способен одновременно гарантировать Багдаду стабильный экспортный канал, усилить позиции Анкары в качестве энергетического хаба и укрепить энергобезопасность европейских стран.

"После завершения войны Ближний Восток уже не будет прежним. Произойдут серьезные изменения в политике, экономике и безопасности региона. Люди начнут искать альтернативы Ормузскому проливу. Думаю, что нефтепровод Басра - Джейхан может стать чрезвычайно привлекательным проектом первостепенной важности для Ирака, Турции, региональной энергетической безопасности и особенно для Европы", - сказал он.

Бирол отметил, что месторождение в провинции Басра на юге Ирака считается одним из крупнейших в мире с запасами нефти в 90 млрд кубометров.

Проект строительства нефтепровода из Басры в Турции рассматривают в контексте логистического проекта "Путь развития" по соединению нефтяных месторождений Ирака с турецким средиземноморским портом Джейхан для экспорта нефти в обход Ормузского пролива. По нему, согласно расчетам, возможна транспортировка до 1,5 млн баррелей нефти в сутки.