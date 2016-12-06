Бинали Йылдырым: "Год назад Турция и Россия прошли большой экзамен"

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Год назад Турция и Россия прошли большой экзамен".

Как сообщает Report, об этом, выступая в Московском государственном университете международных отношений (МГИМО) заявил находящийся с официальным визитом в России премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Глава правительства сказал, что процесс нормализации отношений между странами начался с августа этого года и продолжается по сей день.

"Считаю, что период застоя между Турцией и Россией остался позади. Я - инженер и не обладаю большим опытом в социальных науках. Я - человек проекта, могу возводить мосты, проводить дороги", - отметил он.

"Анатолийский регион Турции является не только местом для отдыха, но и территорией проживания создавших семью турков и русских, что является фактором, углубляющим наши связи", - указал Б.Йылдырым.

Премьер-министр заявил, что выпускниками МГИМО являются многие известные политические деятели. "Если не ошибаюсь, здесь учился и президент Азербайджана Ильхам Алиев", - отметил глава турецкого правительства.

"На данный момент все страны мира связаны друг с другом. В случае проявления нами безразличия к региональным проблемам, могут возникнуть более крупные конфликты. Причина появления таких террористических группировок как РПК и ИГ также связана с нерешением региональных проблем", - добавил Б.Йылдырым.