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Телефонный разговор Трампа и Путина все еще продолжается

Телефонный разговор Трампа и Путина все еще продолжается Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с российски президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белый дом.
В регионе
19 мая 2025 г. 19:35
Телефонный разговор Трампа и Путина все еще продолжается

Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина все еще продолжается.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

18:41

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с российски президентом Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

"Идет телефонный разговор Трампа с президентом России (Владимиром) Путиным", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа был запланирован на 18:00 по Баку. Дональд Трамп говорил, что сначала переговорит с российским коллегой, а затем созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако ранее стало известно, что америанский лидер созвонился с украинским президентом до переговоров с господином Путиным. Глава Белого дома также сообщал, что затем проведет переговоры с членами НАТО. В них также примет участие Зеленский.

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