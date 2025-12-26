Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2

    В регионе
    • 26 декабря, 2025
    • 16:33
    Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2

    На один из белорусских аэродромов прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2.

    Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

    "Это самолет-истребитель, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к авиационной технике такого класса. Летать на нем - это настоящее счастье", - сказано в сообщении со слов заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации Александра Беляева, не уточнив из какой страны получены истребители.

    Самолеты пройдут техническое изучение в авиационной базе и через две недели будут введены в эксплуатацию. "Это не крайняя партия. В дальнейшем будет поступать новая техника, обороноспособность наших воздушных границ будет возрастать", - добавил Беляев.

    Беларусь истребители СУ-30 Александр Беляев Минобороны
    Belarus növbəti "Su-30SM2" qırıcı təyyarələri alıb

    Последние новости

    18:12

    Байрамов: В графике президента Ильхама Алиева нет поездки на конференцию в Армению

    Внешняя политика
    18:10

    Байрамов: Вопрос Западного Азербайджана нельзя трактовать как территориальную претензию к Армении

    Внешняя политика
    18:08

    Байрамов допускает визит в Армению, если этого потребуют интересы Азербайджана

    Внутренняя политика
    18:06

    Лейла Алиева встретилась с пожилыми людьми в Центре YAŞA

    Социальная защита
    18:05

    МИД Азербайджана раскрыл число лиц, включенных в "черный список"

    Внешняя политика
    18:00

    Байрамов: Баку настаивает на равной финансовой поддержке с Ереваном

    Внешняя политика
    17:57

    МИД: Азербайджан неоднократно доказывал обоснованность позиции о необходимости изменений в Конституции Армении - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    17:55

    Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 году

    Внешняя политика
    17:54

    Путин: РФ нарастила выпуск боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы

    В регионе
    Лента новостей