Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2

На один из белорусских аэродромов прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"Это самолет-истребитель, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к авиационной технике такого класса. Летать на нем - это настоящее счастье", - сказано в сообщении со слов заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации Александра Беляева, не уточнив из какой страны получены истребители.

Самолеты пройдут техническое изучение в авиационной базе и через две недели будут введены в эксплуатацию. "Это не крайняя партия. В дальнейшем будет поступать новая техника, обороноспособность наших воздушных границ будет возрастать", - добавил Беляев.