İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Belarus növbəti "Su-30SM2" qırıcı təyyarələri alıb

    Region
    • 26 dekabr, 2025
    • 16:57
    Belarus növbəti Su-30SM2 qırıcı təyyarələri alıb

    Belarus "Su-30SM2" qırıcı təyyarələrinin növbəti hissəsini alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "BELTA" Belarus Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu, bu sinif aviasiya texnikasına qoyulan bütün tələblərə cavab verən qırıcı təyyarədir. O təyyarədə uçmaq həqiqi xoşbəxtlikdir", - Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunları komandanının müavini - aviasiya rəisi Aleksandr Belyayev deyib. Rəsmi qırıcıların hansı ölkədən alındığını dəqiqləşdirməyib.

    Təyyarələr aviabazada texniki baxışdan keçəcək və iki həftə ərzində istismara veriləcək. "Bu sonuncu partiya deyil. Gələcəkdə yeni texnika daxil olacaq, hava sərhədlərimizin müdafiəsi artacaq", - A.Belyayev əlavə edib.

    Belarus Qırıcı təyyarələr Rusiya
    Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2

    Son xəbərlər

    17:17

    "Mançester Yunayted" icarəyə verdiyi futbolçunu geri çağırıb

    Futbol
    17:15

    XİN başçısı: Azərbaycan üçün Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər xüsusi xarakter daşıyır

    Xarici siyasət
    17:14

    Nazir: Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonrakı addımlarımız onun bitmə şərtlərindən asılı olacaq

    Xarici siyasət
    17:13

    ABİF işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 46 milyon manata yaxın kredit verib

    Biznes
    17:13

    Nazir: Ermənistanla digər sahələrdə də ticarət əlaqələrinin qurulması mümkündür

    Xarici siyasət
    17:12

    Naxçıvanda dekabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib

    Sosial müdafiə
    17:10

    XİN rəhbəri: Azərbaycan və ABŞ Strateji Əməkdaşlıq Xartiyasının mətnini yekunlaşdırmağa yaxındır

    Xarici siyasət
    17:10

    Tailand Kamboca ilə müvəqqəti atəşkəs barədə razılaşıb

    Digər ölkələr
    17:07

    Ceyhun Bayramov: Gələn il delimitasiya komissiyasının iclası Ermənistanda keçirilə bilər - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti