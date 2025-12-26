Belarus növbəti "Su-30SM2" qırıcı təyyarələri alıb
- 26 dekabr, 2025
- 16:57
Belarus "Su-30SM2" qırıcı təyyarələrinin növbəti hissəsini alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "BELTA" Belarus Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Bu, bu sinif aviasiya texnikasına qoyulan bütün tələblərə cavab verən qırıcı təyyarədir. O təyyarədə uçmaq həqiqi xoşbəxtlikdir", - Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunları komandanının müavini - aviasiya rəisi Aleksandr Belyayev deyib. Rəsmi qırıcıların hansı ölkədən alındığını dəqiqləşdirməyib.
Təyyarələr aviabazada texniki baxışdan keçəcək və iki həftə ərzində istismara veriləcək. "Bu sonuncu partiya deyil. Gələcəkdə yeni texnika daxil olacaq, hava sərhədlərimizin müdafiəsi artacaq", - A.Belyayev əlavə edib.
