Баррак: Мы станем свидетелями сближения государств от Каспия и до Средиземноморья

Мировое сообщество станет свидетелем сотрудничества государств на территориях от Каспийского до Средиземного морей.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в ходе выступления на форуме Международного института стратегических исследований в столице Бахрейна Манаме.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил расстановку сил на "шахматной доске" мира.