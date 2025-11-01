Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Баррак: Мы станем свидетелями сближения государств от Каспия и до Средиземноморья

    В регионе
    • 01 ноября, 2025
    • 21:50
    Мировое сообщество станет свидетелем сотрудничества государств на территориях от Каспийского до Средиземного морей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в ходе выступления на форуме Международного института стратегических исследований в столице Бахрейна Манаме.

    Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил расстановку сил на "шахматной доске" мира.

    Том Баррак сотрудничество
    ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri: Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə qədər əməkdaşlıq görəcəksiniz

