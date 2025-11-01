Баррак: Мы станем свидетелями сближения государств от Каспия и до Средиземноморья
В регионе
- 01 ноября, 2025
- 21:50
Мировое сообщество станет свидетелем сотрудничества государств на территориях от Каспийского до Средиземного морей.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в ходе выступления на форуме Международного института стратегических исследований в столице Бахрейна Манаме.
Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил расстановку сил на "шахматной доске" мира.
Последние новости
22:12
Трамп 10 ноября примет в Белом доме аш-ШарааДругие страны
22:00
Спецпредставитель Трампа: Война между Турцией и Израилем исключенаВ регионе
21:56
Бочоришвили: "Евронест" не может указывать грузинскому народу направление развитияВ регионе
21:50
Баррак: Мы станем свидетелями сближения государств от Каспия и до СредиземноморьяВ регионе
21:49
Трамп может стать первым действующим лидером США, посетившим слушания в Верховном судеДругие страны
21:39
Еще один азербайджанский дзюдоист взял золото чемпионата ЕвропыИндивидуальные
21:34
США надеются на вступление Сирии в коалицию по борьбе с ИГДругие страны
21:20
В Турции задержаны восемь военных по подозрению в связях с FETÖВ регионе
21:03