ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri: Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə qədər əməkdaşlıq görəcəksiniz
Region
- 01 noyabr, 2025
- 21:41
Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə qədər əməkdaşlıq görəcəksiniz.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri və Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barrak Bəhreynin paytaxtı Manamada təşkil olunan Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun forumunda çıxışında deyib.
O bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp hər yerdə "şahmat taxtası" üzərindəki oyunu dəyişib.
