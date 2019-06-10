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Бакинец Ширинов стал гендиректором люксового российского автопроизводителя Aurus - ФОТО

Бакинец Ширинов стал гендиректором люксового автопроизводителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и УАЗа Адиль Ширинов возглавил компанию, продвигающую люксовый российский автомобиль Aurus.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в понедельник в сообщении Минпромторга РФ.

1 июня 2019 года генеральным директором ООО "Аурус" был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года", - отмечается в сообщении.

Адиль Ширинов родился в 1964 году в городе Баку. Недавно он также занял пост генерального директора совместного предприятия компаний Ford Sollers и УАЗ.

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