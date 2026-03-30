Байрактароглу и адмирал НАТО обсудили вопросы безопасности
- 30 марта, 2026
- 22:23
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, армейский генерал Сельчук Байрактароглу, провел видеоконференцию с председателем Военного комитета НАТО, адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Вооруженных сил Турции в соцсети X.
"В ходе встречи, состоявшейся в формате видеоконференции, были обсуждены вопросы региональной обороны и безопасности", - говорится в сообщении.
