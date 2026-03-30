Bayraktaroğlu ilə NATO-nun admiralı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər
Region
- 30 mart, 2026
- 21:53
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu ilə NATO Hərbi Komitəsinin sədri (CMC) admiral Cüzeppe Kavo Draqone arasında videokonfrans baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
"Videokonfrans üsulu ilə keçirilən görüşdə, regional müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib", - məlumatda bildirilib.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askerî Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile görüşme gerçekleştirdi.— TSK (@TSKGnkur) March 30, 2026
Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.#TürkSilahlıKuvvetleri… pic.twitter.com/lMqHAzTBMU
21:57
21:53
21:41
