    Байрактар: У Турции есть альтернативные маршруты, помимо Ормузского пролива

    17 апреля, 2026
    • 12:23
    Байрактар: У Турции есть альтернативные маршруты, помимо Ормузского пролива

    Нефть поставляется не только через Ормузский пролив - у Турции существуют альтернативные маршруты.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума в Турции.

    Он отметил, что Турция инвестировала в международные проекты и должна более эффективно использовать существующую инфраструктуру.

    "Турция служит важнейшим маршрутом для транспортировки природного газа по всему миру, и страна обладает значительным потенциалом для поставок до 1,5 млрд баррелей нефти. Нефть экспортируется в различные страны по иракско-турецкому нефтепроводу и нефтепроводу Джейхан", - добавил министр.

    Alparslan Bayraktar: Türkiyənin Hörmüzdən başqa alternativ marşrutları da var
    Alparslan Bayraktar: Türkiye has routes beyond Strait of Hormuz

