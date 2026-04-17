Байрактар: У Турции есть альтернативные маршруты, помимо Ормузского пролива

Нефть поставляется не только через Ормузский пролив - у Турции существуют альтернативные маршруты.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума в Турции.

Он отметил, что Турция инвестировала в международные проекты и должна более эффективно использовать существующую инфраструктуру.

"Турция служит важнейшим маршрутом для транспортировки природного газа по всему миру, и страна обладает значительным потенциалом для поставок до 1,5 млрд баррелей нефти. Нефть экспортируется в различные страны по иракско-турецкому нефтепроводу и нефтепроводу Джейхан", - добавил министр.