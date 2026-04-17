Байрактар: У Турции есть альтернативные маршруты, помимо Ормузского пролива
В регионе
- 17 апреля, 2026
- 12:23
Нефть поставляется не только через Ормузский пролив - у Турции существуют альтернативные маршруты.
Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума в Турции.
Он отметил, что Турция инвестировала в международные проекты и должна более эффективно использовать существующую инфраструктуру.
"Турция служит важнейшим маршрутом для транспортировки природного газа по всему миру, и страна обладает значительным потенциалом для поставок до 1,5 млрд баррелей нефти. Нефть экспортируется в различные страны по иракско-турецкому нефтепроводу и нефтепроводу Джейхан", - добавил министр.
13:32
Йылмаз: Сложившийся после Второй мировой войны миропорядок словно возвращается назадВ регионе
13:31
Баррак: Вашингтон и Анкара вскоре решат проблему санкций в отношении ТурцииДругие страны
13:25
Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном КавказеВнешняя политика
13:19
Фото
Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:18
Фото
Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPPИнфраструктура
13:10
Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документовВнешняя политика
13:10
Фото
Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:01
АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-ГовсанИнфраструктура
12:53