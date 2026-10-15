Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев провели открытие Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

15 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает Report, в ходе беседы было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Было отмечено, что визит Президента Азербайджана в Казахстан, а также визит главы государства Казахстана в нашу страну внесли существенный вклад в расширение двустороннего сотрудничества.

Было подчеркнуто, что проведенный в Баку 7-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) был организован на высоком уровне, это мероприятие предоставило хорошую возможность для обсуждения вопросов сотрудничества между странами Азиатского региона.

Главы государств Азербайджана и Казахстана провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки.

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Затем президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев официально открыли в онлайн-формате Транскаспийскую волоконно-оптическую кабельную линию.

Главы государств были проинформированы о проекте.

Было отмечено, что реализуемый Азербайджаном и Казахстаном в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь" проект открывает новые возможности для цифрового взаимодействия между Азией и Европой. Между Сумгайытом и Актау по дну Каспийского моря проложен кабель протяженностью около 380 км. Его пропускная способность превышает 400 терабит в секунду. Ввод линии в эксплуатацию повысит стратегическое значение Среднего коридора не только как транспортного маршрута, но и как канала цифровой связи. Новый маршрут позволит передавать данные из Китая и Центральной Азии в Европу через Азербайджан, Казахстан и Грузию, а далее – через Черное море или Турцию. Это расширит возможности международного обмена данными и повысит устойчивость цифровых коммуникаций. Кроме того, наши страны становятся не только потребителями, но и поставщиками стратегической цифровой инфраструктуры и услуг.

Новая линия создает дополнительные условия для привлечения инвестиций, развития центров обработки данных для искусственного интеллекта, облачных сервисов и вычислительных мощностей. Это открывает перспективы для развития новых высокотехнологичных отраслей и услуг с высокой добавленной стоимостью.

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Президенты Азербайджана и Казахстана нажали кнопку, символизирующую официальный запуск проекта.

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Затем президент Касым-Жомарт Токаев сказал:

-Очень важный проект, который, безусловно, будет иметь международное звучание. Но самое главное – это коридор нового типа. Это действительно не транспортный коридор, а нечто новое, которое вписывается в современную эпоху, эпоху цифровизации. Это совершенно новый вид сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Да. И в том числе это еще один шаг в деле укрепления взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном. Как всем хорошо известно, в прошлом году в ноябре Азербайджан был принят как полноправный член Консультативных встреч, и в этом году недавно я участвовал уже как полноправный член этого сообщества. И это очередной вклад в дело укрепления взаимодействия, потому что этим кабелем будут пользоваться как страны Центральной Азии, так и страны Южного Кавказа и более широкой географии. Так что это мы сегодня дали старт глобальному проекту.

Президент Касым-Жомарт Токаев: Да, это Средний коридор в цифровом исполнении.

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Затем с участием глав государств министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев обменялись подписанным Соглашением о сотрудничестве по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Кроме того, Рашад Набиев в качестве председателя Наблюдательного совета AZCON Holding и председатель правления Акционерного общества (АО) Samruk-Kazyna Нурлан Жакупов обменялись сертификатом о признании приобретения двух сухогрузов между AZCON Holding и АО Samruk-Kazyna.