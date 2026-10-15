Ильхам Алиев: Транскаспийская ВОЛС укрепляет взаимодействие между ЦА и Азербайджаном
- 15 октября, 2026
- 16:28
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Открытие Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии это еще один шаг в деле укрепления взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Транскаспийской ВОЛС в онлайн-формате.
Глава государства напомнил, что в прошлом году в ноябре Азербайджан был принят как полноправный член Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
"В этом году недавно я участвовал уже как полноправный член этого сообщества. И это очередной вклад в дело укрепления взаимодействия, потому что этим кабелем будут пользоваться как страны Центральной Азии, так и страны Южного Кавказа и более широкой географии. Так что это мы сегодня дали старт глобальному проекту", - сказал он.