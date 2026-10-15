Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ильхам Алиев: Транскаспийская ВОЛС укрепляет взаимодействие между ЦА и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 16:28
    Ильхам Алиев: Транскаспийская ВОЛС укрепляет взаимодействие между ЦА и Азербайджаном

    Открытие Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии это еще один шаг в деле укрепления взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Транскаспийской ВОЛС в онлайн-формате.

    Глава государства напомнил, что в прошлом году в ноябре Азербайджан был принят как полноправный член Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

    "В этом году недавно я участвовал уже как полноправный член этого сообщества. И это очередной вклад в дело укрепления взаимодействия, потому что этим кабелем будут пользоваться как страны Центральной Азии, так и страны Южного Кавказа и более широкой географии. Так что это мы сегодня дали старт глобальному проекту", - сказал он.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    İlham Əliyev: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel Xətti Mərkəzi Asiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı gücləndirir
    Ilham Aliyev: Trans-Caspian fiber-optic cable strengthens ties with Central Asia
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