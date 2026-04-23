Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Багаи: Ядерный вопрос не является главной темой для переговоров с США

    23 апреля, 2026
    Багаи: Ядерный вопрос не является главной темой для переговоров с США

    Вопрос ядерной программы Ирана не является основным предметом для переговоров с США.

    Как передает Report, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "В ходе предыдущих раундов переговоров обсуждение было сосредоточено на ядерной программе Ирана, но в нынешней ситуации это невозможно", - сказал он.

    Багаи уточнил, что главная тема обсуждений - прекращение конфликта таким образом, чтобы это отвечало интересам Тегерана.

    По его словам, темы переговоров также будут меняться в зависимости от изменения ситуации. "Для Ирана важно, чтобы вопросы снятия санкций, компенсации и ненападения были включены в любое соглашение", - отметил представитель МИД исламской республики.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее Трамп продлил на неопределенное время.

    Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

    В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.

    Эсмаил Багаи Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Bəqai: İranın nüvə proqramı məsələsi ABŞ ilə danışıqların əsas mövzusu deyil

