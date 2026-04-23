Багаи: Ядерный вопрос не является главной темой для переговоров с США

Вопрос ядерной программы Ирана не является основным предметом для переговоров с США.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"В ходе предыдущих раундов переговоров обсуждение было сосредоточено на ядерной программе Ирана, но в нынешней ситуации это невозможно", - сказал он.

Багаи уточнил, что главная тема обсуждений - прекращение конфликта таким образом, чтобы это отвечало интересам Тегерана.

По его словам, темы переговоров также будут меняться в зависимости от изменения ситуации. "Для Ирана важно, чтобы вопросы снятия санкций, компенсации и ненападения были включены в любое соглашение", - отметил представитель МИД исламской республики.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее Трамп продлил на неопределенное время.

Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.