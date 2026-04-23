Багаи: Утверждения о 10 ядерных бомбах в Иране - выдумка США

Тегеран никогда не заявлял о намерении создать ядерную бомбу, а утверждения о создании Ираном 10 ядерных бомбах являются выдумкой Вашингтона.

Как сообщает Report, об этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сказал в эфире SNNTV.

По его словам, даже после 12-дневной войны, начатой США и Израилем, Иран принял решение продолжить переговоры. В ходе последнего раунда стороны достигли договоренностей по ряду ключевых условий предварительного мирного соглашения.

"Это было сделано для того, чтобы унять обеспокоенность той стороны и гарантировать права Ирана на мирные разработки урана. По предложению противоположной стороны было решено провести встречу в Вене с участием Международного агентства по атомной энергии для обсуждения технических аспектов. Это последнее, о чем мы смогли договориться", - отметил Багаи.

Он подчеркнул, что тезис о стремлении Ирана создать ядерное оружие никогда не исходил от Тегерана: "Уже более 20 лет мир пугают историями об "иранской ядерной бомбе", однако эта тема скорее используется как инструмент давления, чем отражает реальность".

Отметим, что 21 апреля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время обеспечат гарантии того, что Иран не получит ядерное оружие.