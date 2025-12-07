Багаи: Между Тегераном и Вашингтоном нет прямого диалога

Между Ираном и США на сегодняшний день не установлено прямого дипломатического канала.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции.

По его словам, контакты между двумя странами осуществляются посредством Управления защиты интересов США в Тегеране при посольстве Швейцарии и Управления защиты интересов Ирана в Вашингтоне.

Согласно его словам, передача сообщений через страны региона и различные организации является обычной практикой в международных отношениях, однако представлять это как специальный или тайный прямой канал неверно.

Он также отметил, что переговоры США с Ираном по ядерной программе не более, чем попытка Вашингтона навязать Тегерану свою позицию: "Вмешательство Америки в иранские дела имеет долгую историю, и разговоры о переговорах - не более чем диктат. США должны изменить свой подход, и мы знаем, что изменить привычки сложно или невозможно".