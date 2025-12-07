Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Багаи: Между Тегераном и Вашингтоном нет прямого диалога

    В регионе
    • 07 декабря, 2025
    • 14:40
    Багаи: Между Тегераном и Вашингтоном нет прямого диалога

    Между Ираном и США на сегодняшний день не установлено прямого дипломатического канала.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции.

    По его словам, контакты между двумя странами осуществляются посредством Управления защиты интересов США в Тегеране при посольстве Швейцарии и Управления защиты интересов Ирана в Вашингтоне.

    Согласно его словам, передача сообщений через страны региона и различные организации является обычной практикой в международных отношениях, однако представлять это как специальный или тайный прямой канал неверно.

    Он также отметил, что переговоры США с Ираном по ядерной программе не более, чем попытка Вашингтона навязать Тегерану свою позицию: "Вмешательство Америки в иранские дела имеет долгую историю, и разговоры о переговорах - не более чем диктат. США должны изменить свой подход, и мы знаем, что изменить привычки сложно или невозможно".

    Лента новостей