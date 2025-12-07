İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bəqayi: Tehran və Vaşinqton arasında birbaşa dialoq yoxdur

    Region
    • 07 dekabr, 2025
    • 14:51
    Bəqayi: Tehran və Vaşinqton arasında birbaşa dialoq yoxdur

    Hazırda İran və ABŞ arasında birbaşa diplomatik kanal yaradılmayıb.

    "Report"un "Tasnim News"a istinadən məlumatına görə, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmail Bəqayi mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında əlaqələr Tehranda İsveçrə səfirliyindəki ABŞ Maraqlarının Müdafiəsi İdarəsi və Vaşinqtondakı İran Maraqlarının Müdafiəsi İdarəsi vasitəsilə həyata keçirilir.

    İsmail Bəqayinin sözlərinə görə, regional ölkələr və müxtəlif təşkilatlar vasitəsilə mesajların çatdırılması beynəlxalq münasibətlərdə adi haldır, lakin bunu xüsusi və ya gizli birbaşa kanal kimi təqdim etmək düzgün deyil.

    O, həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin İranla nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları Vaşinqtonun öz mövqeyini Tehrana sırımaq cəhdindən başqa bir şey deyil: "Amerikanın İran işlərinə müdaxiləsinin uzun tarixi var və müzakirələrdən danışmaq diktədən başqa bir şey deyil. ABŞ yanaşmasını dəyişdirməlidir və biz bilirik ki, vərdişləri dəyişdirmək çətindir və ya mümkün deyil".

    İsmail Bəqayi İran ABŞ
    Багаи: Между Тегераном и Вашингтоном нет прямого диалога

    Son xəbərlər

    15:35

    Benində çevriliş cəhdinin qarşısı alınıb ​​- YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    15:21

    Abşeronda mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    15:16
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədilə Çində toplantı keçirilib

    Xarici siyasət
    15:09

    Aydın Süleymanlı: "Məqsədim Vüqar Həşimov Memorialında qaliblər sırasında yer almaqdır"

    Fərdi
    14:51

    Bəqayi: Tehran və Vaşinqton arasında birbaşa dialoq yoxdur

    Region
    14:32

    Yaponiya Çinlə yaranmış gərginlik fonunda ABŞ-dən açıq dəstək istəyib

    Digər ölkələr
    14:08

    Azərbaycanın basketbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci oyunda da qələbə qazanıb

    Komanda
    14:03

    İranın xarici işlər naziri yaxın vaxtlarda Rusiya və Belarusa səfər edəcək

    Region
    13:47

    İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti