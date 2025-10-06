Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В регионе
    06 октября, 2025
    • 14:19
    Багаи: Иран не намерен возобновлять переговоры по ядерной программе

    Иран пока не планирует возобновлять переговоры по своей ядерной программе.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

    По словам дипломата, европейская "тройка" - Великобритания, Франция и Германия "злоупотребила механизмом урегулирования споров Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)" для продвижения интересов США в Совете Безопасности ООН.

    Он также отметил, что подход трех европейских государств за последние месяцы был "безответственным и разрушительным".

    По его словам, Тегеран, несмотря на "нелогичные условия" партнеров, проявил готовность к диалогу с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и достиг взаимопонимания о создании нового механизма сотрудничества.

    "Достигнутое взаимопонимание по формированию нового механизма сотрудничества первоначально удовлетворило агентство, но позже они его отвергли. Впоследствии были подняты другие вопросы", - отметил дипломат.

